België maakt er negen en verliest Witsel; hattrick voor Ronaldo

België heeft geen spaan heel gelaten van Gibraltar. Het team van bondscoach Roberto Martínez boekte donderdagavond op Sclessin een 8-0 overwinning op de nummer 206 van de FIFA-wereldranglijst en Thomas Meunier en Romelu Lukaku maakten een hattrick. Portugal had tegelijkertijd geen kind aan De Faeröer (5-1) en won met dank aan Cristiano Ronaldo. De aanvaller van Real Madrid maakte er drie en staat nu op 78 interlanddoelpunten, eentje meer dan Pelé er maakte voor Brazilië.

België - Gibraltar 9-0

Het was een klein wonder dat er in het eerste kwartier niet gescoord werd, want Yannick Carrasco liet twee kansen liggen en ook Lukaku had het vizier niet op scherp staan. De score werd geopend door Dries Mertens, die profiteerde van een blunder van doelman Deren Ibrahim. Na achttien minuten werd het 2-0: Meunier schoot via het been van aanvoerder Roy Chipolina raak. Via Lukaku, een omhaal van Axel Witsel, opnieuw Lukaku en Eden Hazard liep België voor rust uit naar 6-0. Smetteloos was de eerste helft niet, want Witsel kreeg een rode kaart na een gevaarlijke overtreding. In de tweede helft vielen er nog drie doelpunten: Meunier scoorde na een voorzet van Hazard, completeerde later zijn hattrick en zag hoe Lukaku er vanaf de stip 9-0 van maakte. Erin Barnett had Kevin De Bruyne gehaakt en mocht met een rode kaart inrukken.

Portugal - De Faeröer 5-1

Ronaldo schreef donderdag geschiedenis, want geen speler maakte meer doelpunten in één EK-kwalificatiecampagne dan CR7 er tot dusver heeft gemaakt: veertien stuks. De sterspeler scoorde binnen drie minuten met een prachtige omhaal na een voorzet van Bernardo Silva en na een half uur maakte hij er vanaf elf meter 2-0 van. Ronaldo mocht aanleggen nadat João Mário was gehaakt. De Faeröer deed voor rust wat terug via Baldvinsson, maar na de pauze liep Portugal uit naar een 5-1 overwinning. William Carvalho kopte op aangeven van Ronaldo raak, completeerde zijn hattrick en Nélson Oliveira bepaalde met een intikker de eindstand op 5-1. Portugal heeft na zeven speelronden in Groep B achttien punten, drie punten minder dan koploper Zwitserland.