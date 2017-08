Oranje heeft WK-deelname ondanks afgang nog in eigen hand

Deelname aan het WK in Rusland wordt een steeds moeilijker verhaal voor het Nederlands elftal. De ploeg van Dick Advocaat mocht donderdagavond eigenlijk niet verliezen in en tegen Frankrijk, maar dat gebeurde wel: 4-0. Oranje speelde grotendeels een kansloze wedstrijd in het Stade de France en kreeg nauwelijks mogelijkheden om iets terug te doen. Kevin Strootman ontving na een uur zijn tweede gele kaart bij een 1-0 stand en vervolgens liepen de Fransen over Oranje heen. Toch is er nog hoop: omdat Bulgarije met 3-2 won van Zweden, heeft Oranje een plek bij de bovenste twee nog in eigen hand.

Advocaat verraste met een basisplek voor Timothy Fosu-Mensah als rechtsback. De tactische keuzes van de bondscoach konden niet verhelpen dat Oranje in de eerste helft overlopen werd. De bezoekers meldden zich nauwelijks op de helft van Frankrijk en binnen een kwartier stond het al 1-0. Antoine Griezmann ging de combinatie aan met Olivier Giroud en stond zo plots voor Jasper Cillessen. Het Franse tweetal scheurde de Oranje-verdediging veel te eenvoudig uiteen en oog in oog met de keeper schoot Griezmann door de benen van Cillessen.

Het was daarna vooral de vraag hoelang het verschil één doelpunt bleef. Het was nagenoeg eenrichtingsverkeer en zodra Oranje de bal had, werd die al gauw weggegeven. Toch bleef het goed gaan voor de ploeg van Advocaat, want echt grote kansen op de 2-0 bleven uit. Cillessen verwerkte enkele voorzetten en verder ging ook niet alles goed bij de Fransen. De eindpass liet vaak te wensen over voor les Bleus en mede daardoor bleef de schade in de eerste helft beperkt voor Oranje.

In de tweede helft maakte Tonny Vilhena zijn entree bij Oranje ten koste van Wesley Sneijder. Cillessen bracht redding op een schot van Paul Pogba na balverlies van Arjen Robben in het strafschopgebied. Het spelbeeld was vergelijkbaar met dat in de eerste helft: Frankrijk deelde de lakens uit, zonder Cillessen echt in de problemen te brengen. Oranje bleef wachten op een mogelijkheid die er maar niet leek te komen. De situatie werd nog vele malen uitzichtlozer doordat Kevin Strootman na een uur zijn tweede gele kaart kreeg. De middenvelder beging een lichte overtreding op Griezmann en moest eraf.

In de hoop het duel te kantelen maakte Robin van Persie ongeveer gelijktijdig zijn rentree in het shirt van Oranje als vervanger van Vincent Janssen. Tegen tien man zocht Frankrijk naar de beslissing van het duel. Halverwege de tweede helft kwam er toch een goede kans voor Oranje, maar Robben liet de kopkans onbenut na een voorzet van Quincy Promes. In de counter redde Cillessen na een schot van Pogba van heel dichtbij. Uiteindelijk volgde de 2-0 toch, toen een afvallende bal bij Thomas Lemar belandde en hij met een schitterende volley de bovenhoek vond. Enkele minuten voor tijd maakte hij zijn tweede, nadat drie Fransen opdoken voor het doel van Cillessen en Griezmann de assist gaf. Robben schoot vlak voor tijd nog op de lat, waarna Kylian Mbappé er 4-0 van maakte.