Ajax laat na Muric opnieuw aanvaller naar buitenland vertrekken

Queensy Menig is vertrokken bij Ajax. De club uit Amsterdam maakt bekend dat men met FC Nantes overeenstemming heeft bereikt over een transfersom en dat de 22-jarige linksbuiten zijn tot medio 2019 doorlopende contract in de Johan Cruijff ArenA dus niet zal uitdienen.

Nantes heeft de komst van Menig nog niet bekendgemaakt, maar het heeft er alle schijn van dat hij door les Canaris direct zal worden verhuurd. Voetbal International meldde donderdagmiddag immers dat Nantes van plan was om de aanwinst te stallen bij Oldham Athletic in de League One.

Menig speelde vanaf 2007 in de jeugdopleiding van Ajax en speelde vijf wedstrijden in het eerste elftal, waarin hij één keer tot scoren kwam. Hij kwam vervolgens twee seizoenen op huurbasis uit voor PEC Zwolle en voor die club schopte Menig het tot 15 treffers in 69 duels.