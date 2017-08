Miljoenenaankoop voor Koeman: ‘Ik wilde vanwege hem hier naartoe’

Everton heeft zich versterkt met Nikola Vlasic. De negentienjarige aanvallende middenvelder is voor naar verluidt een kleine elf miljoen euro overgenomen van Hajduk Split en heeft zijn handtekening gezet onder een contract voor vijf jaar.

Vlasic ruilde het bescheiden Omladinac Vranjic in de winter van 2010 in voor Hajduk en zou uiteindelijk 120 wedstrijden in het eerste elftal van de topclub spelen. Daarin kwam hij tot dertien doelpunten en twintig assists. Omdat Vlasic nog maar een contract had voor één jaar, moest Hajduk deze zomer wel akkoord gaan met een vertrek van het talent.

“Ik kijk er erg naar uit om voor deze grote club te spelen. De Premier League is de beste competitie van de wereld en Everton is een van de topclubs in Engeland. Het is een grote eer om hier te zijn. Als een manager als Ronald Koeman jou wil hebben, dan is er niet veel meer om te bespreken. Ik wilde hier naartoe vanwege de manager, de grote spelers en de reputatie van de club. Dit is een opportunity of a lifetime!”, aldus Vlasic.