NAC Breda haalt in Premier League keeper met ‘geweldige drive’ op

NAC Breda heeft een akkoord bereikt over Mark Birighitti. De 26-jarige doelman komt over van Swansea City en heeft een contract voor twee seizoenen, met een optie voor nog een seizoen, ondertekend. De Australiër, die één A-interland achter zijn naam heeft staan, sluit maandag direct aan bij de selectie van Stijn Vreven.

Birighitti begon als jeugdspeler bij het Australische spelersontwikkelingsprogramma AIS, waarna hij in 2008 bij Adelaide United belandde. In 2012 werd hij opgepikt door Newcastle Jets, net als zijn vorige club uitkomend in de A-league. In 77 officiële wedstrijden maakte hij een sterke indruk, wat vorig jaar zomer resulteerde in flink wat interesse vanuit Europa. Uiteindelijk koos Birighitti voor een avontuur in de Premier League bij Swansea City.

"Vooruitlopend op het vertrek van Sven (van der Maaten, red.) zijn wij op zoek gegaan naar versterking van ons keepersgilde", zo legt technisch directeur Hans Smulders op de clubsite van NAC uit. "Wij zijn daarin op zoek gegaan naar een keeper met ervaring op het hoogste niveau. Mark past wat ons betreft goed in dat plaatje. Hij is een jongen met een geweldige drive en heeft een supertopsportmentaliteit. Hij wil iedere dag beter worden en niet alleen vanuit het individu, maar met de gehele keepersgroep."

"Ik ben erg blij dat ik bij NAC mag komen spelen. Graham Arnold is een goede kennis van mij en hij heeft mij uitgebreid over NAC verteld", verklaart Birighitti. "Hij kwam met de meest fantastische verhalen over de club en de supporters. Dit is een kans die ik met beide handen wil aangrijpen. Er ligt direct een mooie uitdaging tegen AZ en ik ben klaar om te presteren. Ik wil graag mijn ervaringen overbrengen op de rest van de groep en een keeper zijn waarop de rest van het team kan vertrouwen."