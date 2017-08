Leicester City en Nice bereiken wéér akkoord over ‘man van 14,5 miljoen’

Nampalys Mendy gaat weer het tenue van OGC Nice om de schouders trekken. Leicester City en de Ligue 1-club maken donderdagavond via de officiële kanalen bekend dat de middenvelder de rest van het seizoen op huurbasis voor de Fransen zal uitkomen. Mendy bewandelde een jaar geleden de omgekeerde weg.

Mendy, 25 jaar, kwam tusssen 2013 en 2016 voor OGC Nice uit, na een eerder verblijf bij AS Monaco. In zijn laatste seizoen miste hij geen enkele wedstrijd van Nice, dat op een uitstekende vierde plaats eindigde. Mendy maakte vervolgens voor een bedrag van 14,5 miljoen euro de overstap naar Leicester City, destijds een recordbedrag voor de Engelsen.

Mendy startte in de eerste thuiswedstrijd van afgelopen seizoen tegen Arsenal in de basis, maar een slepende enkelblessure hield de middenvelder lange tijd aan de kant. Hij kwam uiteindelijk niet verder dan negen optredens. Dit seizoen deed hij een kwartier mee in het bekerduel met Sheffield United (1-4 winst).