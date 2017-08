Ajax neemt na drie seizoenen afscheid van aanvaller Muric

Robert Muric is speler van Sporting Braga. De subtopper uit Portugal maakt donderdag bekend dat men met Ajax een akkoord heeft bereikt over een transfersom en dat de 21-jarige rechtsbuiten een contract heeft getekend voor vijf seizoenen.

Als een verrassing kwam de overstap van Muric al niet meer, want O JOGO maakte eerder op de woensdag al melding van de serieuze belangstelling van Sporting Braga. Muric speelde slechts twee wedstrijden in het eerst elftal van Ajax: in het voorjaar van 2016 tegen Excelsior en Willem II.

De Kroaat maakte dit seizoen namens de beloften twee doelpunten in de eerst twee speelronden van de Jupiler League, maar daar blijft het dus ook bij. Muric kwam in dienst van Jong Ajax in totaal tot 48 duels waarin hij 15 keer wist te scoren.