Bojan Krkic gaat na zes jaar weer speelminuten in LaLiga maken

Bojan Krkic is terug in LaLiga. Deportivo Alavés maakt donderdagavond via de officiële kanalen bekend dat de aanvaller de rest van het lopende seizoen van Stoke City wordt gehuurd. In de huurovereenkomst is geen optie tot koop opgenomen. Bojan maakte zijn laatste minuten in de Spaanse competitie in het seizoen 2010/11.

Bojan, 27 jaar, doorliep de jeugdopleiding van Barcelona, waar hij in de jeugd furore maakte. In totaal zou de aanvaller uiteindelijk tot 164 duels en 41 treffers voor de Catalanen komen. Hij werd tussendoor aan Ajax uitgeleend en droeg daarvoor nog via een aparte constructie ook de tenues van AC Milan en AS Roma, alvorens weer terug te keren naar het Camp Nou.

Bojan maakte in de zomer van 2014 de overstap naar Stoke City. In zijn eerste twee seizoenen kwam de Spanjaard tot een belangrijk aantal duels, maar daarna daalde zijn inbreng. Een verhuur aan FSV Mainz 05, in januari van dit kalenderjaar, was geen onverdeeld succes. Alavés heeft na twee speeldagen nog nul punten, na nederlagen tegen Leganés (1-0) en Barcelona (0-2),