Arsenal neemt afscheid van spits van twintig miljoen euro

Lucas Pérez is terug bij Deportivo la Coruña. De aanvaller maakte na het seizoen 2015/16 de overstap van Depor naar Arsenal en keert nu op huurbasis terug in LaLiga. Arsenal ontvangt naar verluidt vier miljoen euro voor de linkspoot.

De 28-jarige Pérez maakte twee seizoenen geleden 17 doelpunten in 36 competitiewedstrijden voor Deportivo en verdiende een transfer naar de Premier League, maar in Londen kwam hij niet verder dan 7 treffers en 5 assists in 21 duels. Hij maakte wel een hattrick in de Champions League tegen FC Basel.

Deportivo communiceert dat men geen koopoptie op Pérez heeft bedongen, maar voor de huur van de linkspoot zou men dus al vier miljoen hebben betaald.