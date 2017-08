Heerenveen haalt doelman van legendarische goal terug naar Eredivisie

Martin Hansen is terug in de Eredivisie. SC Heerenveen maakt donderdag bekend dat men met FC Ingolstadt overeenstemming heeft bereikt over een huurovereenkomst voor de 27-jarige doelman.

Hansen maakte in 2011 zijn profdebuut bij Bradford City en ging daarna aan de slag bij Viborg en FC Nordsjaelland. Hij kwam vervolgens bij ADO Den Haag terecht en voor die club speelde hij 65 wedstrijden. De voormalig jeugdinternational van Denemarken haalde de wereldpers toen hij in het seizoen 2015/16 met een hakbal scoorde tegen PSV (2-2).

Hansen maakte vorig jaar zomer de overstap naar Ingolstadt en na 27 wedstrijden voor die club te hebben gekeept, keert hij dus terug naar de Eredivisie. Bij Heerenveen geldt Hansen als de vervanger van Warner Hahn, die geblesseerd raakte bij het juichen van een doelpunt. Wouter van der Steen en Jan Bekkema zijn de overige keepers van Heerenveen.