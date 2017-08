Galatasaray doet in sloturen transfermarkt zaken met Man City en Sevilla

Manchester City verhuurt Jason Denayer dit seizoen aan Galatasaray, zo laten beide clubs donderdagavond weten via de officiële clubsite. De Belgische verdediger wordt voor de vierde opeenvolgende keer uitgeleend, na eerdere periodes bij Celtic, Galatasaray en Sunderland. Eerder maakten de Turken al bekend dat beide clubs in onderhandeling waren over Denayer.

De huursom bedraagt 210.000 euro, meldt Galatasaray. De mandekker kwam niet voor in de plannen van manager Josep Guardiola en kon uit verschillende clubs kiezen waar hij zijn carrière tijdelijk wilde voortzetten. Een rentree bij Galatasaray genoot de voorkeur van de achtvoudig international van België. In het seizoen 2015/16 kwam hij op huurbasis tot 28 wedstrijden en 3 doelpunten bij Cim Bom.

Vorig seizoen werd Denayer uitgeleend aan Sunderland, maar dat avontuur werd geen succes en hij verloor daardoor zijn vaste plek in de selectie van de Rode Duivels. Bij Galatasaray hoopt Denayer weer in beeld te komen voor de nationale ploeg van België. Zijn contract bij Manchester City loopt nog tot medio 2020. Denayer is de enige nieuwe huurling bij Galatasaray; de club kocht eerder al Bafétimbi Gomis, Mariano, Sofiane Feghouli, Fernando, Maicon, Badou Ndiaye en Younès Belhanda.

Tegenover de komst van Denayer staat het vertrek van Lionel Carole. Galatasaray en Sevilla hebben overeenstemming bereikt over zijn transfer naar Spanje op huurbasis, met optie tot koop. Dat maakt Sevilla donderdagavond wereldkundig. De 26-jarige linksback speelt sinds 2015 voor Galatasaray en kwam vorig seizoen nog 25 keer in actie in competitieverband.