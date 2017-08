SC Heerenveen slaat toe: ‘Hij staat bekend als een groot talent’

SC Heerenveen heeft zich versterkt met John Iredale. De achttienjarige aanvaller heeft een contract getekend voor twee seizoenen met een optie op nog twee jaar. Hij sluit aan bij de Onder-19 en de beloftenploeg van Heerenveen.

Iredale debuteerde in juli in het eerste elftal van Sydney FC en was er medespeler van Jordy Buijs. Laatstgenoemde, een 28-jarige verdediger, speelde in het verleden voor onder meer Heerenveen en komt ook nu nog uit voor Sydney.

“We zijn blij dat John voor ons gekozen heeft. Hij staat bekend als een groot talent in eigen land en krijgt bij ons de kans om zich verder te ontwikkelen. We hebben een meerjarig plan uitgestippeld en laten hem starten bij de Onder-19 en Jong Heerenveen”, aldus technisch manager Gerry Hamstra.