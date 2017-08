Bayer haalt woede op de hals en strikt ex-doelwit Ajax als opvolger ‘Chicharito’

Lucas Alario staat op het punt om zijn toekomst te verbinden aan Bayer Leverkusen. De Bundesliga-club meldt via de officiële kanalen dat enkel nog wat formaliteiten afgerond moeten worden voordat de aanvaller overkomt van River Plate. De Duitsers voldoen aan de afkoopclausule, die ongeveer twintig miljoen euro bedraagt.

Alario wordt de opvolger van Javier Hernández, die deze zomer verkaste naar West Ham United. Eerder deze week meldde de 24-jarige spits zich al in Leverkusen voor de medische keuring. Hij poseerde met een shirt van zijn nieuwe club, maar River Plate wist op dat moment nergens van. De Argentijnse grootmacht had Alario geen toestemming gegeven voor de keuring en publiceerde een statement om het ongenoegen over de situatie te uiten. River Plate dreigde naar de FIFA te stappen om het handelen van Bayer aan te kaarten.

Het feit dat Bayer de afkoopclausule heeft betaald, is een teken dat beide clubs er niet uitkwamen tijdens de onderhandelingen. Een eerste bod van 16 miljoen euro werd afgewezen en River Plate aasde naar verluidt op 25 miljoen euro. Door de duidelijke vertrekwens van Alario kon de club echter geen 'nee' zeggen toen die Werkself voldeed aan zijn afkoopsom. Alario werd in 2016 sterk in verband gebracht met Ajax, terwijl hij dit kalenderjaar meermaals werd genoemd bij Paris Saint-Germain.