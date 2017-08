FC Twente doet zaken met Chelsea en haalt ‘Cimbi’ terug naar Nederland

Cristián Alejandro Cuevas Jara is terug in Nederland. FC Twente maakt bekend dat de 22-jarige linkerverdediger voor de rest van het seizoen gehuurd wordt van Huachipato Sadp, dat de Chileen kennelijk heeft overgenomen van Chelsea. Bij de club uit Londen stond Cuevas immers nog tot de zomer van 2018 onder contract.

Cuevas komt uit de jeugdopleiding van O’Higgins en maakte in de zomer van 2013 de overstap naar Chelsea. Hij werd verhuurd aan Vitesse, FC Eindhoven, Universidad de Chile en Sint-Truiden en komt nu dus in De Grolsch Veste terecht. Cuevas kwam nooit in actie in een wedstrijd in de Eredivisie, maar speelde wel dertien duels in de Jupiler League.

“Ik ben heel blij met deze stap. In Chili kennen we Twente natuurlijk van Felipe Gutiérrez. Twente is een grote club en ik zie dit als een mooie uitdaging. Ik ben een linksback die met veel passie speelt en alles geeft voor het team." Directeur Jan van Halst: “Het was bekend dat we nog zochten naar een linksback. Mooi dat het kort voor de deadline is gelukt om Cristian te huren. Het geeft ons meer opties aan de linkerkant."

Cimbi, zoals Cuevas ook wel wordt genoemd, is de dertiende zomeraanwinst voor het team van trainer René Hake. Men legde eerder Jorn Brondeel, Thomas Lam, Luciano Slagveer, Isaac Buckley-Ricketts, Adnane Tighadouini, Nikola Gjorgjev, Haris Vuckic, Michael Liendl, Marko Kvasina, Danny Holla, Alexander Laukart en Tom Boere vast.