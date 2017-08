‘PSV veegt Italiaans bod van tien miljoen op Bergwijn resoluut van tafel’

Torino heeft zich volgens De Telegraaf op de valreep nog gemeld voor Steven Bergwijn. De Italiaanse club had een bedrag van tien miljoen euro over voor de negentienjarige vleugelaanvaller, maar het bod is door PSV resoluut van tafel geveegd. Bergwijn heeft in Eindhoven nog een contract tot medio 2021.

Eerder deze maand werd Bergwijn nog in verband gebracht met Barcelona. Zijn zaakwaarnemer Fulco van Kooperen verwees die geruchten naar het rijk der fabelen. Woensdag doken er ook berichten op dat Lazio in de zoektocht naar een opvolger voor Keita Baldé Diao bij Bergwijn zou zijn uitgekomen. De Romeinen kozen echter voor Nani en werden niet concreet voor Bergwijn.

Torino is dat nu dus wel, maar zij hebben van Marcel Brands te horen gekregen dat PSV Bergwijn deze zomer niet wil laten gaan. De Eindhovenaren zien de vleugelaanvaller dit seizoen een belangrijke rol spelen en willen hem dus niet kwijt. De zaakwaarnemer van Bergwijn bevestigt dat Torino zich gemeld heeft voor zijn cliënt, maar wil niet ingaan op de bedragen die genoemd worden.