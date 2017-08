Dortmund kaapt ‘een van de grootste talenten van Europa’ weg bij City

Borussia Dortmund heeft Jadon Sancho overgenomen van Manchester City, zo maakt de Duitse club via officiële kanalen bekend. Het zeventienjarige toptalent tekent een meerjarig contract bij die Borussen, die verschillende Europese topclubs aftroeven. The Citizens ontvangen naar verluidt zo’n 190.000 euro voor Sancho.

Het leek er al langere tijd op dat Sancho zou vertrekken uit Manchester. De jonge vleugelaanvaller dacht bij Manchester City niet aan spelen toe te komen, mede door de komst van Bernardo Silva. Om die reden weigerde hij zijn contract te verlengen, waardoor Sancho bij diverse Europese topclubs op de radar verscheen. Onder meer Tottenham Hotspur, Manchester United, Arsenal en RB Leipzig hengelden naar de diensten van Sancho.

Een bericht gedeeld door Voetbalzone.nl (@instavoetbalzone) op 31 Aug 2017 om 8:49 PDT

Hij had ook zijn handtekening onder een nieuwe verbintenis bij Manchester City kunnen zetten, waarna hij 35.000 euro per week had kunnen verdienen. Doordat Sancho zijn contract weigerde te verlengen, mocht hij van City-manager Josep Guardiola niet mee op tournee naar de Verenigde Staten. Manchester City wilde hem in ieder geval weghouden bij de Engelse clubs, waardoor Sancho nu voor een schijntje naar Duitsland mag vertrekken.

“We zijn heel blij dat we Jadon Sancho binnen hebben kunnen halen”, laat Michael Zorc, sportief directeur bij Borussia Dortmund, weten op de website van de club. “Hij is een van de grootste talenten van Europa op dit moment. We zijn ervan overtuigd dat hij zich bij ons verder kan ontwikkelen, zodat hij op termijn een meerwaarde voor ons eerste elftal zal zijn.”