ADO Den Haag pikt keeper op bij Ajax: ‘Doelman met veel potentie’

Indy Groothuizen maakt per direct de overstap van Ajax naar ADO Den Haag. De 21-jarige sluitpost tekent een tweejarig contract bij zijn nieuwe club. Dat heeft ADO donderdagmiddag wereldkundig gemaakt. Groothuizen speelde sinds 2008 in de jeugdopleiding van Ajax.

Groothuizen maakte in 2014 al zijn debuut in het betaalde voetbal. Zijn eerste minuten maakte hij in de Jupiler League bij Jong Ajax tegen RKC Waalwijk. Vorig seizoen kwam hij op huurbasis uit voor het Deense Nordsjaelland. “Naast Robert Zwinkels en Tim Coremans wilde wij graag nog een keeper toevoegen aan de selectie", aldus manager voetbalzaken Jeffrey van As op de clubwebsite. "Daarbij viel ons oog op Indy.”

In Den Haag is men blij met de komst van de sluitpost. “Een talentvolle doeman met veel potentie. Hij is niet voor niets jeugdinternational geweest. Ook in de Deense competitie heeft hij zich afgelopen seizoen uitstekend staande gehouden. Inclusief het beloftenelftal hebben wij nu de beschikking over vijf goede keepers. Precies zoals wij wensten”, aldus Van As.