‘Ricardo Kishna keert op huurbasis terug naar de Eredivisie’

Ricardo Kishna werd de tweede helft van vorig seizoen al verhuurd aan Lille OSC en de aanvaller zal ook dit seizoen niet het shirt van Lazio dragen. De 22-jarige voormalige Ajacied heeft in gesprek met De Telegraaf namelijk bevestigd dat hij dit seizoen op huurbasis uitkomt voor ADO Den Haag.

De geboren Hagenaar keert zo weer terug in de Eredivisie, waar hij eerder in dienst van Ajax tot 6 doelpunten in 34 wedstrijden kwam. In 2015 volgde voor drie miljoen euro een overstap naar Lazio, maar Kishna slaagde er in de Italiaanse hoofdstad nooit in om uit te groeien tot een vaste kracht. Met zijn periode in Den Haag begint hij aan zijn tweede uitleenbeurt.

Kishna is na Björn Johnsen, Erik Falkenburg, Nick Kuipers, Nasser El Khayati, Elson Hooi, Lex Immers, Melvyn Lorenzen en Bas Kuipers opnieuw een aanwinst voor de club uit de Hofstad. ADO deed op deadline day ook zaken met Ajax door doelman Indy Groothuizen over te nemen.