Liverpool stuurt Belgisch international op huurbasis naar Jonker

Divock Origi is dit seizoen actief in de Bundesliga. Liverpool heeft donderdagmiddag via de officiële kanalen laten weten dat de 22-jarige Belg op huurbasis overstapt naar het VfL Wolfsburg van Andries Jonker. De Duitsers betalen naar verluidt zes miljoen euro om Origi te kunnen huren.

Origi kwam door de aanwezigheid van Roberto Firmino en Daniel Sturridge vorig seizoen weinig aan spelen toe en zag met Dominic Solanke deze zomer nog een extra concurrent binnen komen op Anfield. Zijn vader liet in een eerder interview weten dat de aanvaller op zoek zou gaan naar speelminuten buiten Liverpool en de keuze is dus op Wolfsburg gevallen.

Dit is overigens niet de eerste keer dat die Wölfe achter Origi aanzaten, aangezien zij hem in 2014 ook al wilden hebben. De Belg koos toen echter voor Liverpool en werd vervolgens meteen weer uitgeleend aan Lille OSC. In totaal kwam hij tot nu toe tot 21 doelpunten in 77 wedstrijden voor the Reds.