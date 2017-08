Juventus stalt tweetal talenten tijdelijk in de Jupiler League

FC Den Bosch heeft zich op huurbasis versterkt met Erik Matthias Andersson en Giorgio Siani. De talenten komen op huurbasis over van Juventus en maken het seizoen af in de Jupiler League. De komst van Andersson en Siani komt voort uit de samenwerking die de Brabanders een aantal jaar geleden zijn aangegaan met de Italiaanse grootmacht.

De negentienjarige Andersson is een verdediger die eerder voor het Zweedse Malmö FF speelde. Vorig seizoen kwam de Zweeds jeugdinternational twintig keer in actie voor de Juventus Primavera. De twintigjarige Siani is een buitenspeler en kwam eerder uit voor Atalanta, Varese, Carpi en Tuttocuoio. “We hebben met Mattias en Giorgio twee talentvolle spelers binnengehaald die een kwaliteitsimpuls geven aan onze selectie”, zegt trainer Wil Boessen op de clubwebsite. “We zijn ervan overtuigd dat beide spelers zich bij FC Den Bosch als opleidingsclub op de juiste wijze verder kunnen ontwikkelen.”

“Mattias is een sterke centrale verdediger, Giorgio kan zowel op het middenveld als op de flanken in de aanval uit de voeten”, vervolgt de trainer. “We verwelkomen twee zeer gemotiveerde en gedreven jongens die er naar uitkijken om de Bossche clubkleuren dit seizoen te verdedigen.” Het is niet voor het eerst dat Juventus spelders stalde bij Den Bosch. Eerder werden al Edoardo Ceria, Filippo Penna, Elvis Kabashi, Vykintas Slivka en Stefano Beltrame verhuurd.