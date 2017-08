Renato Sanches verlaat Bayern tijdelijk voor de Premier League

Swansea City heeft zich versterkt met Renato Sanches. De Portugese middenvelder komt op huurbasis over van Bayern München, zo laat de club uit de Premier League donderdag weten. Woensdagavond bevestigde Bayern-directeur Karl-Heinz Rummenigge al dat de international op weg was naar Wales. Bij The Swans gaat Sanches spelen onder manager Paul Clement, die tot begin dit jaar nog de rechterhand van trainer Carlo Ancelotti was.

Sanches maakte een jaar geleden de overstap van Benfica naar Bayern voor een bedrag van 35 miljoen euro. In zijn eerste seizoen in de Bundesliga kwam de twintigjarige middenvelder gebukt onder de stevige concurrentie niet veel aan spelen toe.

Zodra Sanches zijn verplichtingen bij de nationale ploeg van Portugal heeft afgerond, sluit hij aan bij de selectie van Swansea. “Renato moet een heel jaar gaan spelen en die garantie heeft hij, gezien de kwaliteit van onze selectie, bij ons niet”, gaf Rummenigge aan in gesprek met Kicker. Swansea maakt zo’n 8,5 miljoen euro over naar Bayern. Swansea is er niet in geslaagd om een optie tot koop te bedingen.