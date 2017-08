Denswil kan transfer naar Engeland vergeten: ‘Stond open voor andere ploegen’

Stefano Denswil leek op weg naar Brighton & Hove Albion, maar door de blessure van Benoît Poulain heeft Club Brugge donderdag de stekker uit de onderhandelingen getrokken. De Nederlandse verdediger blijft zodoende ook dit seizoen actief in de Belgische Pro League.

“Ik stond open voor gesprekken met andere ploegen. Daarom ben ik ook afgereisd naar Brighton. Het blijft mijn ambitie om ooit de opstap te maken naar een hoger niveau. Alleen moeten alle partijen zich daar in kunnen vinden, wat nu niet het geval was”, legt Denswil uit op de website van zijn club. “Ik heb nog een langdurige overeenkomst bij Club en heb het hier sinds mijn komst steeds erg naar mijn zin.”

“Morgen sta ik opnieuw op het trainingsveld in Brugge en daar zal ook mijn volledige focus naartoe gaan.” Brugge nam Denswil in 2015 transfervrij over van Ajax en de stopper groeide sindsdien uit tot een gewaardeerde kracht in het Jan Breydel Stadion. De voormalig international van Jong Oranje ligt nog tot medio 2020 vast.