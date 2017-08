PEC Zwolle sluit interessante huurdeal met Torque en haalt Argentijn

Nicolás Freire is de gewenste versterking waar PEC Zwolle hard naar op zoek was. De Argentijnse verdediger komt over van het Uruguayaanse Torque en wordt voor twee seizoenen gehuurd, zo maakt de Eredivisie-club donderdag bekend. Bij een eventuele toekomstige transfer van de 23-jarige mandekker, delen de Zwollenaren mee in de opbrengst.

De komst van Freire komt niet uit de lucht vallen. Technisch directeur Gerard Nijkamp liet eerder al tegenover diverse media weten dat de komst van de verdediger een kwestie van tijd was. Met name het papierwerk nam enige tijd in beslag, maar dat blijkt nu afgerond. Freire voegt zich zo snel mogelijk bij de selectie van traienr John van ’t Schip.

“Nicolas stond, via contacten van Van ’t Schip met de City Football Group, al langere tijd op ons wensenlijstje en ik ben dan ook zeer content dat het gelukt is hem aan de selectie toe te voegen”, aldus Nijkamp op de clubwebsite. “Met hem halen we een robuuste, linksbenige verdediger binnenboord, die vooral centraal, maar ook als linksback uit de voeten kan. Ondanks zijn relatief jonge leeftijd, heeft hij al 54 wedstrijden in de benen en was hij de afgelopen periode aanvoerder van zijn club. Nicolas gaat voorop in de strijd en is een leider in het veld. Ik verwacht dat hij een speler is die ons verder gaat helpen dit seizoen.”