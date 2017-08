‘Promovendus gunt Krul nieuwe kans in de Premier League'

Tim Krul blijft toch in de Premier League actief. Volgens De Telegraaf gaat Brighton & Hove Albion de sluitpost tijdelijk overnemen van Newcastle United, waar hij niet meer in de plannen voorkwam. De geboren Hagenaar zou momenteel op weg zijn naar de Engelse kustplaats om de huurtransfer af te ronden.

In de loop van de middag zal Krul dan medisch gekeurd worden bij the Seagulls. Het contract van de sluitpost bij Newcastle United loopt volgende zomer af, waardoor hij na dit seizoen waarschijnlijk transfervrij is. Eerder leek Krul te worden verhuurd aan Nottingham Forest, dat uitkomt in de Championship. Nu lijkt de doelman dus toch een nieuwe kans te krijgen in de Premier League.

Vorig seizoen werd Krul verhuurd aan Ajax en AZ, maar die verhuurperiodes waren niet al te succesvol. Tot oktober 2015 was hij de vaste doelman van Newcastle United. Nadat hij bij Oranje een zware knieblessure opliep, keerde hij niet meer terug in de basiself bij the Magpies. Desondanks wilden diverse clubs hem deze zomer binnenhalen. Er was de nodige interesse uit Spanje en Engeland, maar Newcastle United vroeg een te hoge transfersom.