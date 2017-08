Excelsior huurt PSV-verdediger: ‘Natuurlijk had ik willen spelen bij PSV’

Jordy de Wijs komt voor de rest van het seizoen uit voor Excelsior. Dat laten beide clubs weten via de officiële kanalen. Voor de tweede keer op rij wordt de talentvolle verdediger door de Eindhovenaren op huurbasis in Kralingen gestald. De tweede helft van vorig seizoen droeg De Wijs ook al het shirt van de club uit Rotterdam.

De Wijs, wiens contract bij PSV doorloopt tot de zomer van 2019, maakte vorig seizoen een sterke indruk bij Excelsior. Hij kwam vijftien duels in actie voor de ploeg van trainer Mitchell van der Gaag. De Wijs ging bij zijn terugkeer in het Philips Stadion voor een kans in het team van Phillip Cocu, maar opnieuw hoeft hij in Eindhoven niet te rekenen op een vaste basisplaats. Om toch regelmatig aan spelen toe te komen, is hij uitgeleend aan Excelsior.

““Het is voor Jordy het belangrijkste dat hij speelminuten gaat maken, vandaar dat opnieuw gekozen is voor een huurperiode, dit in overleg met Jordy zelf”, reageert technisch manager Marcel Brands op de clubwebsite. Maandag sluit De Wijs aan bij de selectie van Van der Gaag. “Fijn om weer terug te zijn”, laat hij weten. “Leuk om de jongens en de stafleden weer te zien en ik kijk ernaar uit om hier weer te gaan spelen. Natuurlijk had ik willen spelen bij PSV, maar dat is nu eenmaal de situatie zoals hij is. Dat is niet zo en dan ga je verder kijken."