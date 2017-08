Tottenham Hotspur haalt concurrent voor Janssen op bij Swansea City

De concurrentie voor Vincent Janssen bij Tottenham Hotspur neemt toe. The Spurs maken via de officiële kanalen bekend dat Fernando Llorente is overgenomen van Swansea City. De Spaanse spits tekent een tweejarig contract in Londen, met een optie voor nog een seizoen.

Tottenham telt naar verluidt vijftien miljoen euro neer voor Llorente. In een eerder stadium werd de spits al gelinkt aan Chelsea. The Blues volgden Llorente maandenlang en manager Antonio Conte was bijzonder gecharmeerd van hem. Tot het laatste moment bleef Chelsea in de race voor Llorente, maar Tottenham trok uiteindelijk toch aan het langste eind.

Swansea City nam Llorente vorige zomer voor 5,9 miljoen euro over van Sevilla. In Wales kwam de spits in 35 wedstrijden tot 15 doelpunten en 1 assist. Llorente kwam eerder uit voor Juventus en Athletic Club, waar hij de jeugdopleiding doorliep. Daarnaast kwam de geboren Bask tot 24 interlands voor de Spaanse nationale ploeg.

De komst van Lllorente betekent in ieder geval slecht nieuws voor Vincent Janssen. Hij was in principe de tweede spits bij Tottenham, maar zou nu zomaar een plaatsje kunnen zakken in de pikorde. Vorig seizoen kwam Janssen maar mondjesmaat in actie, maar de kans op speeltijd lijkt nu alleen maar te slinken. Crystal Palace, West Bromwich Albion en Stoke City zouden de Nederlander op het laatste moment nog over willen nemen van Tottenham.