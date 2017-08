‘Als speler van Feyenoord kom je ook eerder in beeld bij Oranje’

Ridgeciano Haps wordt al jaren gezien als een van de betere linksbacks van Nederland, maar hij moet nog altijd wachten op zijn debuut voor het Nederlands elftal. Ook deze transferperiode is hij door bondscoach Dick Advocaat niet uitgenodigd. De Feyenoord-verdediger hoopt zich in Rotterdam verder te ontwikkelen om uiteindelijk een uitnodiging voor Oranje te verdienen.

Tonny Vilhena is de enige speler van Feyenoord in de huidige Oranje-selectie voor de WK-kwalificatiewedstrijden tegen Frankrijk en Bulgarije. Haps zal zijn debuut nog even moeten uitstellen. "Waar dat aan ligt? Ik moet gewoon op het veld laten zien dat ik een uitverkiezing verdien", laat hij weten tegenover ELF Voetbal. "Als ik mijn niveau haal is het aan de bondscoach of hij mij erbij wil.”

Haps weet dat hij er dicht tegenaan zit. “Ik heb eind vorig seizoen wel contact gehad met Fred Grim. Hij zei dat ik op de goede weg was en dat ze mij in de gaten houden”, vertelt Haps. “Dat geeft vertrouwen. Met Dick Advocaat is er nu een bondscoach die ik goed ken. Hij was ook mijn trainer bij AZ. De bondscoach weet wat ik kan en wat hij aan mij heeft. Als speler van Feyenoord kom je ook eerder in beeld bij Oranje."