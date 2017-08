Tottenham Hotspur betaalt 25 miljoen euro voor opvolger Walker

Tottenham Hotspur heeft zich versterkt met Serge Aurier. De 24-jarige verdediger komt over van Paris Saint-Germain en tekent een vijfjarig contract in Londen. De Ivoriaans international kost the Spurs naar verluidt zo’n 25 miljoen euro. Hij wordt in de ploeg van manager Mauricio Pochettino gezien als de opvolger van Kyle Walker, die aan Manchester City werd verkocht.

Aurier stond ook in de belangstelling van Chelsea en Manchester United, maar gaat dus spelen voor Tottenham en zal dat doen met rugnummer 24. In Parijs was de veertigvoudig Ivoriaans international overbodig geraakt na de komst van Dani Alves. Belgisch international Thomas Meunier is onder trainer Unai Emery tweede keus, waardoor er voor Aurier weinig uitzicht was op speelminuten.

“Dit is een grote en mooie kans bij een gigantische club”, laat Aurier weten op de clubwebsite van zijn nieuwe werkgever. “Ik ben vastberaden om mezelf te bewijzen, zowel op het veld als daarbuiten. Ik zie dit als een frisse start en zal er alles aan doen om de supporters van Tottenham trots te maken. De fans zijn de belangrijkste mensen bij welke club dan ook en ik kijk er naar uit om hen en iedereen bij de club de echte Serge Aurier te laten zien.”