Robben: ‘Het is niet zo dat zij vier Messi's in de ploeg hebben rondlopen’

Voor Oranje staat donderdagavond de belangrijke WK-kwalificatiewedstrijd in en tegen Frankrijk op het programma. Om uitzicht op plaatsing voor het WK 2018 in Rusland te houden, mag er niet verloren worden in het Stade de France. Volgens Arjen Robben moet het Nederlands elftal in Parijs uitgaan van eigen krachten.

“Die overtuiging moet gaan leven in de groep. Als wij ons werk doen en we spelen met name defensief een goede wedstrijd, dan komt Frankrijk in de problemen. Het is niet zo dat zij vier Messi's in de ploeg hebben rondlopen”, zegt de aanvaller van Bayern München tegenover Metro. “Kwalitatief heeft Frankrijk de betere ploeg, maar ik wil het daar niet te veel over hebben. Ik erken het en respecteer het, maar meer ook niet.”

Robin van Persie keerde voor de interlands tegen Frankrijk en Bulgarije weer terug in de selectie van Oranje. Volgens Robben pakt hij nu met Van Persie en Sneijder de voortrekkersrol op het Nederlands elftal. “Ik heb voor mezelf niet het idee dat ik nu minder moet doen dan tijdens wedstrijden waarin Wesley en Robin niet meededen. In deze fase van mijn loopbaan wordt van mij verwacht dat ik een voortrekkersrol vervul. Dat verandert nu niet.”