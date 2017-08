RB Leipzig haalt Sloveens international weg bij Bayer Leverkusen

RB Leipzig heeft zich versterkt met Kevin Kampl, zo meldt de club via officiële kanalen. De Sloveens international komt over van Bayer Leverkusen en tekent bij de Champions League-deelnemer een vierjarig contract. Die Roten Bullen maken naar verluidt achttien miljoen euro over voor de middenvelder.

Kampl had eerder al in Leipzig kunnen spelen. Ralf Rangnick, tegenwoordig sportief directeur bij RB Leipzig, haalde de middenvelder in 2012 van VfR Aalen naar Red Bull Salzburg. Toen Rangnick aan de slag ging in Leipzig, hoopte hij Kampl in 2015 naar het oosten van Duitsland te kunnen halen. De Sloveens international koos destijds echter voor een transfer naar Borussia Dortmund.

Na een halfjaar in Dortmund vertrok hij echter alweer naar Bayer Leverkusen, dat destijds elf miljoen euro neertelde voor Kampl. Eerder deze zomer werd de middenvelder in verband gebracht met een transfer naar Beijing Guoan, waar Roger Schmidt tegenwoordig de scepter zwaait. Schmidt en Kampl werkten eerder samen bij Red Bull Salzburg en Bayer Leverkusen.

Retsos

Overigens heeft ook Bayer Leverkusen zaken gedaan op de transfermarkt. Die Werkself hebben Panagiotis Retsos voor een bedrag van zestien miljoen euro overgenomen van Olympiacos. De negentienjarige Griekse verdediger heeft een contract tot 2022 getekend in Leverkusen.