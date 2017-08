Vertrek Van der Vaart uitgesloten: ‘Er is veel naar hem gevraagd’

Rafael van der Vaart gaat deze transferwindow niet meer vertrekken bij FC Midtjylland. Claus Steinlein, directeur voetbalzaken bij de Deense club, laat tegenover Esktra Bladet weten dat een vertrek uitgesloten is. Het contract van de 34-jarige middenvelder in Denemarken loopt volgende zomer af.

“Er zijn veel clubs die naar hem gevraagd hebben. Zijn contract maakt het onmogelijk om nu al te vertrekken. We hebben hem van Real Betis gehaald en zij betalen nog steeds een groot deel van zijn salaris. Rafael verdient het om zijn periode in Denemarken goed af te sluiten”, zegt Steinlein, die louter positief is over Van der Vaart.

“Hij is op drie vlakken van waarde geweest voor ons. Ten eerste was het commercieel interessant, omdat we meer shirtjes hebben verkocht en journalisten hier naartoe kwamen voor hem”, vervolgt de directeur voetbalzaken van FC Midtjylland. “Ten tweede heeft hij met zijn ervaring de jonge spelers in onze selectie geholpen. Tot slot kunnen de andere spelers zien dat hij een ander niveau heeft, wanneer hij aan de bal is.”

“Natuurlijk hadden we ook gehoopt dat hij wat aan het eerste elftal toe zou voegen, maar ik ben het met de coach eens dat hij fysiek niet in orde is”, besluit Steinlein zijn verhaal. Van der Vaart maakte dit seizoen nog geen minuut voor FC Midtjylland en maakte ook geen deel uit van de selectie voor de Europa League-wedstrijden tegen Apollon Limassol.