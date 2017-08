‘Tottenham Hotspur ontvangt bod van 27 miljoen euro op Janssen’

West Bromwich Albion heeft zich met een bedrag van 27 miljoen euro bij Tottenham Hotspur gemeld voor Vincent Janssen, zo weten ESPN, Sky Sports en de Daily Mail te melden. The Spurs waren eigenlijk niet van plan om de spits te laten gaan, maar zouden door het bod aan het twijfelen zijn gebracht.

Overigens zijn the Baggies niet de enigen die naar de diensten van Janssen hengelen. De Daily Mirror weet donderdagochtend te melden dat Stoke City zich in Londen gemeld heeft voor de Nederlandse spits. Volgens de Daily Star heeft ook het Crystal Palace van Frank de Boer Janssen op de korrel.

Janssen sloot eerder een vertrek bij Tottenham Hotspur niet uit. De spits maakte vorige zomer voor 22 miljoen euro de overstap van AZ naar the Spurs, maar zijn eerste seizoen in Engeland viel tegen. Afgelopen jaar fungeerde Janssen vooral als bankzitter en ook in de eerste wedstrijden van het nieuwe seizoen heeft hij nauwelijks speelminuten gemaakt.

Daarnaast zou Tottenham Hotspur momenteel werken aan de komst van Fernando Llorente. Er is momenteel naar verluidt al een akkoord bereikt met Swansea City over een transfersom van vijftien miljoen euro voor de Spaanse spits. Indien Llorente daadwerkelijk naar Tottenham Hotspur komt, lijkt Janssen de derde spits in de selectie van manager Mauricio Pochettino te worden.