NOS-directeur volgt vertrekkende Eric Gudde op bij Feyenoord

Jan de Jong wordt de nieuwe algemeen directeur van Feyenoord, zo maakt de club via officiële kanalen bekend. Hij wordt in Rotterdam de opvolger van Eric Gudde, die sinds 2007 in functie was bij Feyenoord en onlangs bekend maakte dat hij per november zou gaan vertrekken. De Jong was de afgelopen zeven jaar directeur van de NOS.

De nieuwe algemeen directeur van Feyenoord werkte ruim 24 jaar bij de NOS. De afgelopen 12,5 jaar maakte hij deel uit van de directie van de omroep, de laatste 7 jaar als algemeen directeur. "Ik had er met veel plezier nog jaren kunnen werken, want ik heb ernstig last van clubtrouw. Maar deze kans is uniek", zegt De Jong op de website van zijn nieuwe werkgever.

"Feyenoord is veel meer dan een club, het is veel groter dan dat. Het is een maatschappelijk fenomeen. Voor velen is het een manier van leven. Iedereen die mij kent, kent mijn enorme fascinatie voor topsport en voor Feyenoord", aldus de nieuwe algemeen directeur van de Rotterdammers. Ook bij Feyenoord is men tevreden met de aanstelling van De Jong, zo legt Gerard Hoetmer, voorzitter van de Raad van Commissarissen, uit.

"Met zijn no-nonsense mentaliteit en al zijn ervaringen past Jan de Jong helemaal in de Rotterdamse en Feyenoord-cultuur om de grote doelen te bereiken die wij ons gesteld hebben: weer structureel aan de top van het voetbal komen, de realisatie van een nieuw stadion voor elkaar krijgen en de jeugdopleiding jaar na jaar weer de beste van Nederland laten zijn", aldus Hoetmer. De Jong wordt in Rotterdam de opvolger van Eric Gudde, die waarschijnlijk bij de KNVB aan de slag gaat als directeur betaald voetbal.