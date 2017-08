FC Utrecht bereikt akkoord met Man United: ‘Polyvalente middenvelder’

Matty Willock is de rest van het seizoen speler van FC Utrecht, zo laten de Domstedelingen donderdagochtend weten via de officiële kanalen. De middenvelder wordt per direct gehuurd van Manchester United en zal zich zo snel mogelijk aansluiten bij de selectie van trainer Erik ten Hag.

“Matty is een polyvalente middenvelder die de voorbije jaren speelde voor Manchester United en daarvoor een deel van zijn voetbalopleiding genoot bij Arsenal”, legt Ten Hag uit op de website van zijn club. “In Manchester lukte het hem tot op heden niet de stap naar het eerste team te maken, maar wij zijn ervan overtuigd na hem veelvuldig in de Premier League voor beloftenteams te hebben zien spelen dat hij van toegevoegde waarde kan zijn in Utrecht.”

FC Utrecht huurt de 21-jarige middenvelder Matty Willock van Manchester United. #willock #manchesterunited #fcutrecht #mufc #welcomematty Een bericht gedeeld door Voetbalzone.nl (@instavoetbalzone) op 31 Aug 2017 om 1:35 PDT

Willock speelde eerder in de jeugd van Arsenal, Sunderland en Reading voordat hij in 2014 overstapte naar the Red Devils. De centrale middenvelder is overigens niet het enige talent van United dat in verband werd gebracht me een overstap naar Utrecht. De Domstedelingen zouden eerst bezig zijn geweest met de komst van Andreas Pereira, maar José Mourinho wilde de voormalige PSV’er toch niet laten gaan.