‘Ik wilde ’AOC‘ toen al halen, blijkbaar is Klopp een betere verleider'

Alex Oxlade-Chambarlain staat op het punt Arsenal in te ruilen voor Liverpool. De middenvelder leek eerst op weg naar Chelsea, maar gaat tekenen op Anfield. Daarmee slaagt manager Jürgen Klopp in het aantrekken van de Engels international, daar waar Jamie Carragher ooit faalde. Via sociale media laat de oud-international weten dat hij Oxlade-Chamberlain zo’n tien jaar geleden naar Liverpool probeerde te halen.

Oxlade-Chamberlain maakte op zeventienjarige leeftijd zijn debuut in het eerste elftal van Southampton. Hij was destijds een enorm talent en het duurde niet lang voordat hij voor veertien miljoen euro de overstap naar Arsenal maakte. “Ik probeerde AOC naar Liverpool te halen toen hij nog een kind was, blijkbaar is Klopp een betere verleider”, aldus Carragher.

Met de overstap van de Engels international, die in Londen nog een contract voor één jaar heeft, is naar verluidt een bedrag van ruim 43 miljoen euro gemoeid. Oxlade-Chamberlain wordt naar verwachting donderdag gepresenteerd bij the Reds.