‘Di María vraagt PSG toestemming om naar Spanje te vertrekken’

Barcelona-directeur Robert Fernández gaf in een eerder stadium aan dat Barcelona deze transferperiode nog hoopt twee versterkingen te kunnen verwelkomen en een van de spelers die aan de Catalanen wordt gelinkt is Ángel Di María. De Argentijn lijkt zelf ook wel oren te hebben naar een terugkeer naar LaLiga, waar hij eerder voor Real Madrid speelde. De aanvaller heeft Paris Saint-Germain namelijk naar verluidt verzocht een transfer niet tegen te houden.

Cadena SER en Sport melden donderdag dat Di María trainer Unai Emery al persoonlijk heeft ingelicht over zijn beslissing. De aanvaller krijgt in het Camp Nou de kans om samen te spelen met Lionel Messi, die hij kent van het Argentijnse nationale elftal. Hoeveel Barça precies moet betalen voor de 29-jarige buitenspeler is niet helemaal duidelijk. PSG, dat in 2015 63 miljoen euro betaalde voor Di María, heeft volgens de laatste geruchten een Spaans bod van 35 miljoen naar de prullenbak verwezen.

Barcelona zou echter ook een speler in de deal kunnen betrekken om les Parisiens wat toeschietelijker te maken. Emery is groot fan van André Gomes en de Portugees kwam in zijn eerste jaar in het Blaugrana niet helemaal uit de verf. Barça betaalde Valencia een jaar geleden nog 35 miljoen euro om de middenvelder in te lijven.