‘Hij is honderd procent de reden waarom ik ben weggegaan bij Feyenoord’

Jordy Clasie maakte woensdag op huurbasis de overstap van Southampton naar Club Brugge. Voor de 26-jarige middenvelder betekent het een weerzien met Ruud Vormer, zijn oude concurrent op het middenveld bij Feyenoord. Vormer verloor destijds de concurrentiestrijd van Clasie en tekende bij Club Brugge, waar hij al jarenlang een vaste waarde is. De komst van Clasie ziet Vormer niet als een bedreiging.

Clasie, die in 2015 voor vijftien miljoen euro werd overgenomen van Feyenoord, kwam vorig seizoen al amper aan de bak bij the Saints en ook dit seizoen komt hij niet in de plannen voor. Bij Club Brugge is hij meer dan welkom. "Een directe versterking voor ons. Zeker ook met zijn mond op het veld", zegt Vormer in gesprek met Het Laatste Nieuws.

OFFICIEEL! Jordy Clasie speelt dit seizoen op huurbasis bij Club Brugge! De Belgen hebben geen koopoptie bedongen op de middenvelder van Southampton. #clasie #clubbrugge #southampton A post shared by Voetbalzone.nl (@instavoetbalzone) on Aug 30, 2017 at 10:28am PDT

Vormer denkt niet dat de komst van Clasie zijn rol bij Club Brugge zal veranderen. "Jordy is honderd procent de reden waarom ik ben weggegaan bij Feyenoord. Maar daar speelde ik als een echte nummer zes. Nu speel ik als een nummer acht”, klinkt het.