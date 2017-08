Lazio haalt vervanger ‘man van dertig miljoen’ weg bij Valencia

Lazio heeft zich op de slotdag van de transfermarkt versterkt met Nani, meldt de club via de officiële kanalen. De Portugees komt over van Valencia en moet in Roma Keita Baldé doen vergeten. Laatstgenoemde maakte eerder deze week voor dertig miljoen euro de overstap naar AS Monaco.

Woensdagavond bereikte Lazio al een akkoord met Valencia, terwijl Nani zelf ook al rond was met de club uit de Serie A. Nani kwam donderdagochtend aan op het vliegveld van Rome en doorstond vervolgens met succes de medische keuring. Nani wordt in eerste instantie gehuurd van Valencia. In het huurcontract is een optie tot koop van acht miljoen euro opgenomen.

Lazio is voor de Portugese buitenspeler de vierde club in drie jaar tijd. In de zomer van 2014 maakte de toenmalige speler van Manchester United op huurbasis de overstap naar Sporting Portugal. Vervolgens werd hij voor zes miljoen euro aan Fenerbahçe verkocht, waarna hij voor acht miljoen euro naar Valencia vertrok.

Lazio versterkte zich eerder al met Adam Marusic (KV Oostende), Lucas Leiva (Liverpool) en Felipe Caicedo (Espanyol). Daartegenover stond het vertrek van Lucas Biglia (AC Milan) en Wesley Hoedt (Southampton) en dus Keita Baldé. Nani, vorig seizoen goed voor vijf doelpunten en acht assists in LaLiga, moet door een knieblessure nog even wachten op zijn debuut voor Lazio.