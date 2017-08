Vriendin baalt van ‘saaie’ Defoe: ‘Ik moet gedisciplineerd blijven’

Jermain Defoe is inmiddels 34 jaar oud, maar zegt zich nog altijd topfit te voelen. Daar moet de aanvaller van Bournemouth wel meer voor doen dan in zijn jonge jaren. Restaurants vermijdt hij liever en toetjes zijn not done. Hij volgt een gezond dieet en houdt zich daar strikt aan, ook al baalt zijn vriendin daar regelmatig van.

De Engels international heeft er alles voor over om volgend jaar deel uit te maken van de Engelse WK-selectie. In aanloop naar de WK-kwalificatiewedstrijden tegen Malta en Slowakije vertelt Defoe wat hij er allemaal voor doet om topfit te blijven. “Ik voel me fris en scherp. Ik luister naar mijn lichaam en speel door zolang ik kan. Ik doe er alles voor: yoga, Pilates, veel krachttraining, al is dat iets wat ik altijd al heb gedaan. Ik praat met een voedingsdeskundige, doktoren en fysiotherapeuten en doe wat nodig is om beter te worden. Na de trainingen zorg ik voor een goed herstel door middel van een ijsbad, massages en goede strekoefeningen.”

Defoe zegt de juiste dingen te eten en meer naar zijn lichaam te luisteren dan voorheen. “Soms is dat saai”, erkent hij. "Je hebt van die dagen dat je trek hebt in ongezonde dingen of naar de bioscoop wil met popcorn erbij, maar ik heb het er voor over. Toen ik jong was, kon ik geen genoeg krijgen van toetjes. Ik hield ervan om uit eten te gaan, maar tegenwoordig eet ik voornamelijk thuis. Mijn vriendin zegt dat ik saai ben omdat ik altijd dezelfde dingen eet. Maar het werkt als je er een patroon in houdt. Geen toetjes meer voor mij. Als ik het goed doe, merk ik dat in de wedstrijden. Ik voel me goed en fris, een beter gevoel is er niet. Je merkt de verleiding, maar het is de kunst om gedisciplineerd te blijven.”