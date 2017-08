Juventus ontvangt 4,7 miljoen euro van Galatasaray

Jordan Graham maakt wellicht de overstap naar Leicester City. De vleugelaanvaller van Wolverhampton Wanderers wordt gezien als de vervanger van Tom Lawrence, die eerder deze zomer naar Derby County vertrok. (The Sun)

West Ham United gaat proberen om Jack Wilshere van stadsgenoot Arsenal over te nemen. De Oost-Londenaren zijn op zoek naar een alternatief voor William Carvalho, die toch niet lijkt te komen. (The People)

De club uit Istanbul maakt een bedrag van 4,7 miljoen euro over voor de middenvelder uit Ghana.

Everton is niet van plan om het weeksalaris van Diego Costa van twee ton voor zijn rekening te nemen. Ronald Koeman gaat daarom voor een ploeggenoot van de Braziliaan bij Chelsea: Michy Batshuayi. (Diverse Britse tabloids)