Hazard hoopte Neymar op te volgen in Camp Nou: ‘Had zeker gekund’

Eden Hazard had naar eigen zeggen voor Barcelona kunnen spelen als hij drie maanden geleden zijn enkel niet had gebroken in de interland van België tegen Estland. Na het vertrek van Neymar naar Paris Saint-Germain maakte Ousmane Dembélé voor maximaal 147 miljoen euro de overstap van Borussia Dortmund naar Camp Nou, maar zonder blessure had Hazard de vervanger van Neymar kunnen zijn.

“Het had zeker gekund”, zegt Hazard volgens Het Laatste Nieuws. “Maar ik had maar één doel voor ogen: terugvechten na mijn eerste zware blessure.” Toen Hazard Neymar naar PSG zag vertrekken, speelde hij met de gedachte dat hij wel eens zijn vervanger kon zijn. “Ja, misschien wel. Maar ik dacht in de eerste plaats toch aan weer fit worden”, klinkt het. “Voor elke speler die vertrekt, moeten er anderen in de plaats komen. Zeker bij de grote clubs. Dat had ik kunnen zijn, dat had iemand anders kunnen zijn. Maar ik voel me goed bij Chelsea. Ik begin hier mijn zesde jaar en ik ben nog altijd even gemotiveerd om voor Chelsea te spelen.”

Neymar leverde Barcelona 222 miljoen euro op en daardoor is hij de duurste voetballer ooit. Hoeveel Hazard waard denkt te zijn? "Hmmm... 300 miljoen euro misschien? Nee, ik weet niet hoeveel ik waard ben”, zegt hij met een lach. “Dat hangt van de markt af. Neymar is een Braziliaan, met veel talent, een jaar jonger dan ik en hij speelde bij Barcelona. De prijs hangt ook af van je contract en nog een aantal andere zaken. We zullen wel zien hoeveel ik waard ben, als ik op een dag getransfereerd word."