‘Denswil staat voor verrassende overstap naar de Premier League’

Stefano Denswil gaat Club Brugge zo goed als zeker verlaten. De ex-Ajacied staat voor een transfer naar de Premier League, daar zijn huidige werkgever een akkoord heeft bereikt met Brighton Hove & Albion. De 24-jarige mandekker vertrekt in eerste instantie op huurbasis naar Engeland, maar verlaat Brugge mogelijk definitief, want de promovendus wil een optie tot koop bedingen.

Eerder deze zomer stond Denswil nog in de belangstelling van Hamburger SV, maar de club uit de Bundesliga haakte toch af. De verdediger leek zich neer te hebben gelegd bij een langer verblijf in België, waar hij een contract heeft tot medio 2020. Zijn zaakwaarnemer Winnie Haatrecht gaat donderdag in gesprek met Brighton om de deal af te ronden, weet De Telegraaf. Mocht de deal bezegeld worden, dan wordt Denswil ploeggenoot van Davy Pröpper.

Club Brugge zal geen vervanger aantrekken voor Denswil, want het houdt nog altijd vijf verdedigers over en beschikt daarnaast nog over Timmy Simons als back-up. Omdat de ploeg dit seizoen niet meer in Europa actief is, wordt dat als voldoende gezien. Club Brugge en Brighton deden eerder deze zomer ook al zaken. De Colombiaanse aanvaller José Izquierdo werd voor vijftien miljoen euro aan de Engelse club verkocht.