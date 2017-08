‘Ronald Koeman wil pechvogel met verleden bij Ajax op huurbasis aantrekken’

Barcelona heeft een voorstel van Everton ontvangen, zo schrijven diverse media in Engeland en Spanje donderdag. De Merseyside-club zou Thomas Vermaelen voor de rest van het seizoen op huurbasis willen overnemen, met een optie tot koop. Ronald Koeman acht de komst van de 31-jarige verdediger met een verleden bij Ajax zeer wenselijk.

Vermaelen kan centraal achterin uit de voeten, of als linksback, en dat zijn de posities waar Koeman versterking noodzakelijk acht. Everton haalde eerder Michael Keane van Burnley, maar raakte Ramiro Funes Mori met een ernstige knieblessure kwijt. Leighton Baines is zodoende de enige betrouwbare linksback in de selectie.

Vermaelen heeft de laatste jaren niet veel geluk gehad op het gebied van blessures. In zijn periode bij Arsenal verkeerde hij al vaak in de ziekenboeg en ook bij Barcelona kampte hij met diverse pijntjes. Hij kwam niet verder dan 21 duels voor de Catalanen sinds zijn overgang van achttien miljoen euro in de zomer van 2014. Hij speelde afgelopen seizoen op huurbasis voor AS Roma, maar dat was geen onverdeeld succes.