‘Watford heeft beet en maakt dik drie miljoen euro over voor Nederlander’

Marvin Zeegelaar maakt donderdag de overstap van Sporting Portugal naar Watford, zo schrijven diverse media in Engeland en Portugal. Met de overgang van de linksback naar de Premier League-club zou een bedrag van 3,2 miljoen euro gemoeid zijn. Zeegelaar onderging naar verluidt woensdag al een medische keuring bij the Hornets.

Marco Silva was al weken op zoek naar een linksback. De manager van Watford had aanvankelijk zijn zinnen gezet op Kieran Gibbs, die Arsenal echter deze week inruilde voor West Bromwich Albion. Silva kwam zodoende uit bij Zeegelaar, die hij afgelopen seizoen al naar Hull City had willen halen. Het zou gaan om een contract tot de zomer van 2021.

Zeegelaar, 27 jaar, kwam vorig seizoen tot 26 optredens voor Sporting, waar hij nog een contract tot medio 2019 had. De voormalig speler van Ajax en Excelsior heeft al een verleden in Engeland. In het seizoen 2013/14 speelde de linkspoot voor Blackpool, op huurbasis van het Turkse Elazigspor.