‘Dit is totaal uit de context gehaald door Voetbal International’

Het kamp-Mink Peeters heeft met verbazing gereageerd op enkele beweringen van Voetbal International. Volgens het weekblad was de kunstgrasmat van VVV-Venlo voor de van Real Madrid gehuurde aanvaller dé reden om voor de Limburgers te kiezen, ook al is er de laatste dagen juist veel kritiek op de Venlose ondergrond. "Het veld speelde inderdaad mee. Ik houd van een snel veld, daarom speel ik graag op kunstgras. VVV had vorig jaar het beste kunstgrasveld van de Eredivisie, dat sprak me aan", zo werd de tiener geciteerd.

Door Daniel Cabot Kerkdijk

"Dit is totaal uit de context gehaald door Voetbal International", zo verzekert Geert Peeters, vader en zakelijk begeleider van de negentienjarige jeugdinternational, echter in gesprek met Voetbalzone. "Mink speelt het liefst op gras en speelde juist bij Real Madrid op gras. Hij speelt echter liever op een goed kunstgrasveld dan op een slecht grasveld. Dat was zijn enige opmerking. Zijn keuze voor VVV-Venlo was zeker niet vanwege het kunstgrasveld. Juist over kunstgras had hij zijn twijfels."

"Omdat werd geopperd dat VVV afgelopen seizoen een goed kunstgrasveld had, kon hij daar mee leven. Dit is het juiste verhaal." De Noord-Limburgers rondden een week geleden de tijdelijke komst van Peeters af. De geboren Nijmegenaar, die voor zijn overstap naar Real Madrid in de zomer van 2014 voor PSV en Ajax uitkwam, verlengde deze zomer zijn contractuele samenwerking met los Merengues tot medio 2020. Beide partijen voelden veel voor een vertrek op huurbasis, zodat de aanvaller elders ervaring op kan doen. Over een jaar kijken club en speler opnieuw naar de situatie.

Peeters speelde afgelopen seizoen voor Real Madrid Juvenil A, het team dat onder leiding van oud-voetballer Guti beslag legde op de treble: de landstitel, de Copa del Rey en de Copa de Campeones van Spanje. In de Youth League strandden de tieners van Real Madrid in de halve finales. In 29 optredens was Peeters goed voor 10 doelpunten en 16 assists, terwijl hij maar 9 keer een volledige wedstrijd speelde. Mink Peeters maakte deze zomer promotie naar Real Madrid Castilla, het tweede elftal dat uitkomt op het derde niveau van Spanje, en trainde daar deze zomer ook mee.

Peeters, die deze zomer door onder meer NEC en Go Ahead Eagles werd begeerd, reageerde woensdag via Twitter al op de publicatie van zijn interview met Voetbal International. "Verbaasd om te lezen dat ik liever op kunstgras speel, natuurlijk speel ik liever op gras dan kunstgras", zo benadrukte de huurling.