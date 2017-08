De Boer wil twee landgenoten naar Crystal Palace halen

(The Sun)

Bojan Krkic mag vertrekken bij Stoke City, de club waar hij nog drie jaar onder contract staat. Alavés zou de ex-aanvaller van Ajax en Barcelona graag voor een seizoen huren van the Potters . (The Sun)

SC Heerenveen haalt mogelijk een oude bekende terug uit Wales. Kristoffer Nordfeldt maakte in 2015 de overstap van de Friezen naar Swansea City en kan nu de omgekeerde weg bewandelen. (HITC Sport)