Bayern bevestigt vertrek Sanches: ‘Hij moet een heel jaar spelen’

Renato Sanches streek vorig jaar zomer voor 35 miljoen neer bij Bayern München, maar het eerste seizoen in de Bundesliga is voor de Portugees niet zo gelopen als verwacht. Woensdagavond doken dan ook de eerste berichten op dat de twintigjarige middenvelder wordt verhuurd aan Swansea City en Bayern-directeur Karl-Heinz Rummenigge bevestigt in gesprek met Kicker dat Sanches inderdaad op weg is naar de Premier League.

“We wilden dat Sanches naar een club gaat waar hij op een hoog niveau kan spelen en waar hij een coach treft die hem wil hebben”, legt Rummenigge uit. Sanches gaat in Wales samenwerken met Paul Clement, die tot begin dit jaar bij der Rekordmeister actief was als rechterhand van Carlo Ancelotti.

“Renato moet een heel jaar gaan spelen en die garantie heeft hij, gezien de kwaliteit van onze selectie, bij ons niet”, sluit de bestuurder af. Sanches wordt naar verluidt voor een jaar verhuurd aan the Swans, die 8,5 miljoen euro overmaken naar Bayern. Swansea is er niet in geslaagd om een optie tot koop te bedingen.