El Ahmadi: ‘Ik zou zijn shirt wel willen, misschien in de volgende ronde’

Karim El Ahmadi kijkt uit naar Champions Leauge-voetbal. De middenvelder van Feyenoord weet dat de Rotterdammers aan de bak moeten tegen Manchester City, Napoli en Shakhtar Donetsk, maar El Ahmadi heeft vertrouwen in een goede afloop. De aanvoerder baalt er wel van dat Feyenoord niet zijn favoriete club Barcelona heeft geloot in de groepsfase.

De eerste wedstrijd in het miljardenbal is op 13 september tegen Manchester City in De Kuip. "Daar verheugen we ons allemaal op. Dat wil iedere voetballer", vertelt El Ahmadi in gesprek met Voetbal International. "Ik had graag tegen Barcelona gespeeld. Dat is altijd mijn favoriete club geweest in het buitenland."

"Dan hadden we net zo goed vol erop geklapt, maar na afloop zou Lionel Messi tien shirts nodig hebben gehad om te ruilen", vervolgt El Ahmadi. "Ik zou 'm in elk geval wel willen. Misschien dan maar in de volgende ronde", grapt de 32-jarige middenvelder, die hoop put uit de goede resultaten van Nederlandse clubs in Europa in het recente verleden.

"PSV kon het twee jaar geleden, Ajax haalde de finale van de Europa League en ook wij wonnen hier van Manchester United en Sevilla. Als we hier iéts hebben geleerd, dan is het wel dat alles begint met geloven dat het kan." El Ahmadi zegt tot slot dat technisch directeur Martin van Geel deze zomer goed werk heeft afgeleverd door veel versterkingen te halen. "Nu afwachten hoe snel de nieuwe jongens wennen aan Feyenoord."