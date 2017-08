‘Ik heb heel veel positieve verhalen gehoord van Ruud Vormer en Lex Immers’

Jordy Clasie is blij dat hij Southampton achter zich kan laten. De middenvelder was bij the Saints op een zijspoor beland en was op zoek naar een uitweg. Club Brugge maakte woensdag wereldkundig dat het Clasie voor een seizoen huurt van de Engelsen en de Nederlander zegt via de officiële kanalen van de club bewust te hebben gekozen voor een dienstverband in België.

"Het is eigenlijk de laatste dagen snel gegaan. Iets meer dan een week geleden zijn we met de club in contact gekomen. Ik was heel blij dat ik in de auto kon stappen en richting Brugge kon rijden", laat Clasie weten. De voormalig Feyenoorder introduceert zichzelf bij de Belgen als een speler die houdt van werken en graag voetbalt vanuit balbezit. "Ik ben blij dat ik hier vandaag sta."

Bij de Belgische topclub treft de zeventienvoudig Oranje-international met Ruud Vormer en Stefano Denswil twee landgenoten. Vorig seizoen was de Nederlandse enclave in Brugge groter, maar Lex Immers en Ricardo van Rhijn vertrokken deze zomer naar respectievelijk ADO Den Haag en AZ. "Club Brugge is een mooie club, ik heb heel veel positieve verhalen gehoord van Ruud Vormer en Lex Immers. Ik wil de fans vermaken en het doel is uiteindelijk om voor de titel te gaan."