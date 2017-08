‘Als Raiola van plan is om hem naar Barça te brengen… Over mijn lijk’

De transferdeadline komt steeds dichterbij en dat weet ook Aurelio De Laurentiis. De voorzitter van Napoli houdt alle transferperikelen omtrent zijn club in de gaten, waarbij de mogelijke stap van Lorenzo Insigne naar Barcelona het meest in het oog springt. De voorzitter weigert echter mee te werken aan een overgang van de aanvaller.

"Het was lastig om het team van Napoli bij elkaar te houden", aldus De Laurentiis in gesprek met Mediaset en Sky Italia. "Het was moeilijk om niemand te laten gaan. Maar er gaan nog wel wat dingen gebeuren tussen vandaag en morgen", aldus de preses, die onder anderen Marko Rog en Adam Ounas zag aansluiten bij de club.

De Laurentiis heeft lovende woorden voor trainer Maurizio Sarri: "Hij is een uitzonderlijke coach. Ik zou hem graag voor altijd willen behouden voor de club." Ook gaat de voorzitter in op het gerucht dat Insigne kan verkassen naar Barcelona, dat naar verluidt een bod van honderd miljoen euro heeft neergelegd bij Napoli voor de 26-jarige Italiaan, die nog tot medio 2022 vastligt in Napels.

Mino Raiola is (nog) niet de zaakwaarnemer van Lorenzo Insigne.

Mino Raiola, die onlangs heeft gesproken met Barcelona, is (nog) niet de zaakwaarnemer van Insigne, maar suggereerde wel dat een stap naar de Spaanse grootmacht goed zou zijn voor de aanvaller. "Raiola kan doen wat hij wil, maar als hij van plan is om Insigne naar Barcelona te brengen... Over mijn lijk", countert De Laurentiis. "Raiola is een soort van amusante cartoon. Hij is erg overtuigend en we kunnen goed met elkaar opschieten."

"Ik herinner me die keer toen hij Marek Hamsik probeerde weg te halen, maar daar niet in slaagde. Integendeel, Hamsik is tien jaar later nog steeds bij de club. Nu wil hij Insigne wegbrengen. We gaan het zien of het hem lukt, maar ik betwijfel het." De Italiaans international maakte afgelopen seizoen veel indruk en was goed voor 20 treffers in 49 officiële duels voor de Italiaanse topclub.